«Днеправиа» подала заявку на линию Киев – Тель-Авив

Авиакомпания «Днеправиа» просит Госавиаадминистрацию Украины огласить дату и время проведения конкурса на получение назначения на право эксплуатации международной воздушной линии Киев – Тель-Авив.

Как сообщает пресс-служба «Днеправиа», об этом идет речь в письме председателя правления авиакомпании Сергея ТКАЧЕНКО, направленном заместителю министра транспорта и связи – председателю Госавиаадминистрации Александру ДАВЫДОВУ.

Авиакомпания отмечает, что уже подала заявление на получение упомянутого назначения вместе со всем пакетом документов, предусмотренных регуляторными нормами.

Согласно сообщению, заявка компании была направлена на рассмотрение Госавиаадминистрации 24 февраля этого года, как только из прессы стало известно об увеличении до трех максимального количества назначенных перевозчиков от Украины на линии Киев – Тель-Авив.

«Учитывая, что «Днеправиа» обслуживает наибольшую среди украинских авиаперевозчиков сеть маршрутов в пределах Украины, мы могли бы обеспечить доставку в Израиль через узловой аэропорт «Борисполь» пассажиров из всех регионов Украины, что является очень важным для обеспечения гуманитарных связей и развития туризма в Украину, учитывая запланированную отмену визового режима между нашими государствами», - отмечают в компании.

В то же время, по данным Госавиаадминистрации, третьим перевозчиком на маршруте уже назначена авиакомпания МАУ. «Комиссия не собиралась, МАУ подала заявку еще раньше, и у них было назначение, однако оно не могло вступить в силу до того, как внесли изменения в соглашение о воздушном сообщении с Израилем», - сообщили УНИАН в пресс-службе администрации.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Израиле был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Украины и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении. 23 февраля в Тель-Авиве делегации Украины и Израиля провели встречу, на основе подписанного Протокола участники встречи договорились, что каждая сторона Соглашения будет иметь право назначить до трех авиаперевозчиков на маршруте Киев – Тель-Авив (и в обратном направлении) и по одному перевозчику на другом согласованном маршруте, начиная с летнего сезона IATA в 2010 году. Назначенные авиакомпании каждой из сторон смогут осуществлять в общем до 21 рейса в неделю между Киевом и Тель-Авивом.

Из этих 21 рейса авиаперевозчики имеют право на 18 рейсов в неделю самолетами емкостью до 175 лиц и три рейса самолетами емкостью до 265 лиц. Что касается других маршрутов, то на протяжении летнего сезона авиакомпании будут иметь право осуществлять до трех рейсов в неделю, а на протяжении зимнего сезона – до двух рейсов в неделю.

Также во время встречи обе стороны согласились с определением Винницы как дополнительного пункта назначения на территории Украины. Маршрут Тель-Авив – Винница – Тель-Авив был утвержден для перевозки паломников в добавление к ранее определенным маршрутам Тель-Авив – Киев (Борисполь) – Тель-Авив и Тель-Авив – Одесса – Тель-Авив. Кроме того, были согласованы условия осуществления дополнительных регулярных и чартерных рейсов на период с 2 до 15 сентября 2010 года с целью обеспечить перевозку паломников во время празднования Еврейского нового года.

Напомним, на сегодня назначенными перевозчиками от Украины на выполнение рейсов в Израиль являются «АэроСвит» и «Донбассаэро». Как сообщали ранее в Госавиаадминистрации, для определения троих перевозчиков будет собираться лицензионная комиссия администрации, которая определит и перевозчиков на линии, и разделит между ними 21 рейс.