Госавиапредприятия увеличили прибыль в 1,9 раза

Чистая прибыль государственных авиационных предприятий за 2009 год составила свыше 840 млн. грн., что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на заместителя министра транспорта и связи Украины – председателя Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА.

По данным Госавиаадминистрации, финансовый план по чистой прибыли выполнен на 291,9%.

В 2009 году государственные авиационные предприятия получили доходов на общую сумму 4 млрд. 590 млн. 800 тыс. грн., что на 38,9% превышает доходы 2008 года и на 33% больше доходов, запланированных финансовыми планами.

Чистый доход от реализации работ (услуг) увеличился на 40,3% по сравнению с 2008 годом и составил 2 млрд. 922,5 млн. грн. Выполнение плана по чистому доходу составило 122,4%.

Что касается выплат в государственный бюджет, то, по словам председателя авиационного ведомства, в 2009 году государственные авиапредприятия перечислили в госбюджет 447,6 млн. грн., что втрое превышает платежи за 2008 год.

Анализируя результаты деятельности отрасли в прошлом году, А.ДАВЫДОВ отметил, что вопреки общей тенденции к сохранению кризисных явлений в Украине, в 2009 году можно отметить ряд позитивных изменений. В частности, была начата реконструкция за средства госбюджета двух взлетно-посадочных полос аэропортов, задействованных в подготовке к чемпионату Евро-2012; ратифицированы соглашения между Украиной и Таджикистаном, а также между Украиной и Боснией и Герцеговиной о воздушном сообщении; все украинские авиакомпании исключены из «черного списка» Европейской комиссии; подписаны рабочие договоренности и общая декларация между Госавиаадминистрацией и Европейским агентством по безопасности авиации; достигнут значительный прогресс в переговорном процессе относительно подписания соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.