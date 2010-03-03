«Укрзализныця» и Дойче Бан АГ создадут рабочую группу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) и немецкий концерн Дойче Бан АГ (Deutsche bahn AG, Немецкие железные дороги) решили создать общую рабочую группу, которая должна предложить новый логистический продукт - перспективные варианты грузовых перевозок. Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", решение принято в ходе переговоров между украинской и немецкой сторонами при участии генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА и председателя правления концерна Дойче Бан АГ Рудигера ГРУБЕ, которые состоялись в конце февраля в Киеве.

Согласно сообщению, особое внимание рабочая группа должна уделить контейнерным перевозкам в Калугу (РФ) и другим транспортным проектам, а также разработке сквозных тарифных условий. Представить новый логистический продукт участники переговоров решили на общем симпозиуме с клиентами железных дорог Украины и Германии, которые перевозят значительные объемы грузов. Симпозиум запланировано провести в Украине.

Как отмечается в сообщении, в целом украинские железнодорожники выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с немецкими коллегами относительно развития международных перевозок из Украины в Германию и наоборот, а также перевозок транзитных грузов через территории Украины и Германии.

Также во время встречи стороны договорились об обмене опытом по вопросам, которые могут возникнуть в процессе реструктуризации «Укрзализныци», в частности, представители немецкого концерна выразили готовность предоставить консультации украинским коллегам относительно пиковых перевозок пассажиров, которые могут возникнуть во время проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Напомним, что сотрудничество Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и немецкого концерна Дойче Бан АГ длится с 1995 года.