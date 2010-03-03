«Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов

Железнодорожники работают над обеспечением пассажирских перевозок во время празднования 8 Марта и по состоянию на 3 марта 2010 года назначили 14 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, четыре поезда назначила Приднепровская железная дорога; по три – Юго-Западная и Львовская; два – Донецкая, по одному – Южная и Одесская железные дороги. Кроме того, один поезд назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

