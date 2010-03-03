ЮЖД направит свыше 910 млн. грн. на подготовку к Евро-2012

В текущем году Южная железная дорога планирует на мероприятия, связанные с подготовкой дороги к Евро-2012, направить 910,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, ЮЖД участвует в реализации Государственной целевой программы подготовки к проведению в Украине финальных матчей Чемпиона Европы по футболу Евро-2012, которая предусматривает внедрение новых форм обслуживания при перевозке болельщиков в период проведения этого престижного футбольного турнира.

«В 2009 году ЮЖД продолжала развивать свой пассажирский комплекс, постепенно подготавливая его к массовым перевозкам болельщиков в период проведения Евро-2012 в соответствии с требованиями УЕФА. Первым в числе данных фактов, естественно, следует назвать сдачу в эксплуатацию нового, спроектированного и построенного с применением новейших строительных технологий и материалов, вокзала на станции Купянск-Узловой, являющейся своеобразными восточными воротами Украины для наших ближайших соседей – России и пассажиров других государств, следующих транзитом по ее территории", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что до проведения в Украине Евро-2012 в Харькове планируется провести реконструкцию Привокзальной площади, предусматривающую строительство нового здания для нужд ЮДЖ.

"Одним из основных приоритетных направлений развития в 2010 году для ЮЖД должна стать подготовка объектов, включенных в государственную целевую программу и относящихся к компетенции Южной дороги по подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу. В соответствии с временными контрольными заданиями на 2010 год, по разделу «капитальные инвестиции» предусмотрено выделение средств на мероприятия, связанные с подготовкой дороги к Евро-2012, в сумме 910,6 млн. грн., которые необходимо освоить в полном объеме», - сказано в сообщении пресс-службы ЮЖД.

