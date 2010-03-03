Новые автомобили в Украине подорожают на 5-15%

Цены на новые легковые автомобили в Украине в этом году вырастут от 5 до 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сегодня журналистам в Киеве.

«Стоимость новых легковых автомобилей в Украине вырастет пропорционально инфляции в странах производителях. Вероятнее больше всего подорожают российские авто», - отметил О.СВИНАРЧУК.

По прогнозу топ-менеджера корпорации «Богдан», в 2010 году подорожает и техническое обслуживание автомобилей. «На фирменных сервисах цены вырастут на 10-30%, преимущественно за счет роста стоимости качественных расходных материалов», - подчеркнул он.

При этом О.СВИНАРЧУК отметил, что помешать росту цен на авто сможет собственное производство автомобилей.