ЮЖД планирует электрифицировать участок Полтава – Кременчуг

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2010 году планирует выполнить работы по электрификации и модернизации участка Полтава – Кременчуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД со ссылкой на начальника дороги Виктора ОСТАПЧУКА.

«Основным приоритетным направлением развития ЮЖД в 2010 году будет выполнение работ по электрификации и модернизации участка Полтава – Кременчуг, достаточного для открытия уже в этом году движения поездов на электротяге на всем полигоне от ст. Тополи через Купянск – Люботин – Полтаву – Кременчуг – Бурты на черноморские порты. Это позволит нам уже в следующем году снизить себестоимость 10 приведенных тонно-километров на 7,7% и сделать данное железнодорожное направление наиболее конкурентоспособным для пропуска транзитных грузопотоков, следующих в одесские порты для перевалки и дальнейшей транспортировки по морю», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2009 года Кабинет Министров Украины одобрил проведение электрификации участка Полтава – Бурты в рамках расширения пропускной способности южного направления железнодорожных перевозок (на Крым).

Соответствующим решением правительства утверждено ТЭО проекта «Модернизация железнодорожного направления Полтава – Кременчуг – Бурты. Электрификация участка Полтава – Бурты Южной железной дороги».

Данный проект является одним из ключевых в программе внедрения скоростного сообщения на сети Украинских железных дорог. Ее общую стоимость «Укрзализныця» оценивает в 2,5 млрд. евро. Стоимость утвержденного проекта составляет 1,982 млрд. грн. (около 0,25 млрд. долл.).

Согласно документу, длина электрифицируемого фрагмента составит 138 км (71 км двухпутного участка и 67 км однопутного). Основная стоимость проекта приходится на строительно-монтажные работы (59% от общих затрат). Стоимость оборудования составит около 15% затрат.