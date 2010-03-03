«Богдан» начал экспорт собственного легкового автомобиля

Корпорация «Богдан» начала продажи автомобиля Bogdan 2310 pick-up на базе Lada 2110 на экспортных рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

По его словам, с выходом на внешние рынки компания диверсифицирует риски, связанные с падением автомобильного рынка Украины.

«Уже сегодня мы имеем два дилерских договора в Российской Федерации, и именно с этого рынка начинается новый этап развития нашей компании», – отметил О.СВИНАРЧУК.

Кроме рынка России, компания планирует продвигать свой продукт и на рынках других стран. «В первую очередь это рынки, на которых наша компания активно работает по экспорту автобусов», – подчеркнул О.СВИНАРЧУК.

Глава корпорации уверен в успехе Bogdan 2310 pick-up. «Впрочем, в этом году мы не рассчитываем на большие продажи. Покупатель должен «попробовать» новинку и оценить ее преимущества. Сегодня этот автомобиль имеет ряд преимуществ среди конкурентов. Это и грузоподъемность, и габариты кузова, и, прежде всего, стоимость», – отметил он.

Согласно планам, компания рассчитывает экспортировать в этом году 1 600 автомобилей Bogdan 2310 pick-up. «На рынке России цену уже определили – 279 тыс. рублей», – отметил О.СВИНАРЧУК. Цены же для других рынков компания будет объявлять после подписания дилерских соглашений.

***Bogdan 2310 pick-up длиной 4265 мм и грузовым отсеком (ориентировочный объем 2,5 куб. м, без учета пространства внутри спойлера крыши) оснащается 8- и 16-клапанными двигателями. За счет модернизации подвески грузоподъемность составляет примерно 550 кг. Расход топлива в городском цикле – 7 л на 100 км. Гарантия на автомобиль от завода производителя составляет до 3 лет.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место за продажами в Украине.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.