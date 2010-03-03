«Богдан» планирует увеличить производство легковых авто

Корпорация «Богдан» на производственных мощностях в Черкассах планирует в 2010 году изготовить около 22 600 легковых автомобилей, что на 56,98% больше, чем в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

«Около половины изготовленных авто мы планируем реализовать на экспорт», – отметил он.

По словам О.СВИНАРЧУКА, сейчас корпорация ведет активные переговоры о доступе собственного легкового коммерческого автомобиля Bogdan 2310 pick-up на рынки стран СНГ.

«Уже сегодня мы имеем два дилерских соглашения в России. На очереди подписание соглашений еще в нескольких странах», – сообщил глава корпорации.

В текущем году компания также планирует выпустить несколько модификаций собственного авто. «Как мы и обещали, обязательно появится авто с открытой платформой, тентованная версия, а также небольшой рефрижератор», – добавил О.СВИНАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году корпорация «Богдан» сократила выпуск легковых автомобилей на 83,5% по сравнению с 2008 годом – до 14,393 тыс. штук.

В июне прошлого года корпорация презентовала стратегию производства легковых автомобилей на 2009-2014 гг., согласно которой планирует в 2013 году выйти на проектную мощность полномасштабного производства легковых автомобилей, изготовив по 60 тыс. авто Hyundai и Lada, а в 2014 году произвести по 62 тыс. автомобилей этих марок.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В 2009 году эти автобренды занимали соответственно первое и второе места по уровню продаж в Украине.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.