«Азовмаш» увеличил реализацию продукции

На «Азовмаше» (г. Мариуполь Донецкой обл.) с начала года

объем реализации продукции достиг 699 млн. грн., что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО, рост объемов реализации достигнут в первую очередь за счет роста объемов производства вагоностроения. Так, с начала года предприятием выпущено 1 544 грузовых вагона, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза на «Азовмаше» выросло производство цистерн, в 6,5 раза – полувагонов (до 200 штук).

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции. Сегодня «Азовмаш» поставляет свою продукцию более чем в 20 стран мира. ОАО «Азовмаш» - управляющая компания. В сфере корпоративного влияния ОАО «Азовмаш» - ОАО «Азовобщемаш», ОАО «МЗТМ», ОАО «ГСКТИ». Тесно сотрудничает с «Азовмашем» электросталеплавильное производство (ЗАО «АзовЭлектроСталь»).