«Богдан» намерен увеличить производство автобусов и троллейбусов

Корпорация «Богдан» на производственных мощностях в Луцке и Черкассах планирует в 2010 году изготовить более чем 1 300 автобусов и троллейбусов, что в 2,2 раза больше, чем за 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сегодня журналистам в Киеве.

«Большую часть, около 70%, мы планируем реализовать на экспорт. Рынок Украины демонстрирует катастрофическое падение», - отметил О.СВИНАРЧУК.

По его словам, корпорация будет вести активную экспортную политику на всех рынках, где работает уже много лет. «По нашим прогнозам, наиболее активными в этом году будут рынки Беларуси, Армении, Грузии и России», - подчеркнул глава корпорации.

При этом он добавил, что в первом полугодии автобусы малого класса Богдан-А092 будут составлять основу экспортного портфеля корпорации. «Надеюсь, во втором полугодии мы завершим сертификацию наших новых моделей и предложим на экспортных рынках автобусы А401, обновленный А092, а также автобусы большого класса», - добавил О.СВИНАРЧУК.

Кроме того, он отметил, что компания не останавливается на работе по обновлению и расширению модельного ряда автобусов и троллейбусов.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, которые позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до сверхбольшого.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности. было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место за продажами в Украине.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.