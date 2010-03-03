Полтавский автоагрегатный завод увеличил реализацию продукции

По результатам работы за январь-февраль 2010 г. ОАО «Полтавский автоагрегатный завод» увеличило объем реализации продукции в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., – до 11,6 млн. грн., в том числе тормозной аппаратуры – до 10,3 млн. грн., что на 3,7 млн. грн. больше, чем в январе-феврале 2009 г. (темп роста к прошлому году – 157%).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, в общем объеме отгруженной за первые два месяца 2010 г. продукции доля экспорта составила 85,2%, в том числе тормозной аппаратуры - 95,7%. По результатам работы за прошедшие два месяца на 53,1% вырос объем поставок в Россию, более чем в 9 раз увеличились объемы поставок в Беларусь, произведены поставки в Казахстан на сумму около 300 тыс. грн. и в Литву на сумму более 100 тыс. грн.

За январь-февраль 2010 г. предприятием было произведено товарной продукции на сумму 8 млн. грн., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3,8 млн. грн. (темп роста к прошлому году составил 191%). В общем объеме производства продукции выпуск тормозной аппаратуры за два месяца 2010 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличился на 3,8 млн. грн. (темп роста - 225%), товаров народного потребления - на 186 тыс. грн. (темп роста составил 119%).

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

Полтавский автоагрегатный завод в 2009 году произвел товарной продукции на сумму 52,6 млн. грн., что на 71% больше, чем в 2008 году.