В Волынской области возобновлено движение

В Волынской области дорожники возобновили движение по одной из дорог местного значения, где из-за подтопления было введено ограничение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на сегодняшний день из-за поднятия уровня воды в реках остается ограниченным проезд легкового автотранспорта по дорогам местного значения в Николаевской области (в пределах заводи р.Ингул между селами Ингулка и Виноградовка Баштанского района) и закрыто движение на пяты дорогах в Луганской области.

В других областях проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 579 механизмов и 943 рабочих.