ITC запустила 3G-Интернет в Черкассах

Оператор CDMA ITC (TM CDMA Ukraine, Киев) запустила услуги мобильного Интернета по технологии EVDO в Черкассах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь жители Черкасс могут воспользоваться услугами высокоскоростного 3G-Интернета по технологии EVDO, которая обеспечивает работу с электронной почтой, онлайновым видео, с музыкой, загрузку фильмов и др.

На сегодняшний день мобильный 3G-Интернет от СDMA Ukraine можно использовать в Киевской, Львовской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Черниговской и Николаевской, Черкасской областях, а также в Севастополе.

Справка УНИАН. ООО СП International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA в Украине. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.