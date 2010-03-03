Beeline расширил GPRS-роуминг

Оператор связи Beeline (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком») расширил возможности услуги GPRS-роуминга (доступа в Интернет), запустив скоростной мобильный Интернет в Австрии, Бангладеше и Южно-Африканской Республике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, предоставление GPRS-роуминга для контрактных абонентов (код сети 068) и абонентов предоплаченной формы подключения Beeline в Австрии стало возможным благодаря партнерству с австрийским оператором «Orange Austria Telecommunication GmbH». В Бангладеш партнером по GPRS-роумингу является «Orascom Telecom Bangladesh Limited». Мобильный Интернет в Южно-Африканской Республике для абонентов Beeline предоставляет «Cell C (Pty) Ltd».

В настоящее время международный GPRS-роуминг доступен для всех абонентов Beeline в сетях 69 операторов, в 50 странах мира: в Австрии, Армении, Азербайджане, Бангладеш, Белоруссии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Конго, Хорватии, на Кипре, в Чехии, Египте, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Гонконге, Венгрии, Исландии, Индии, Индонезии, Израиле, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Макао, Малайзии, Молдавии, Черногории, Норвегии, Перу, Польше, Румынии, России, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Сербии, Словении, на Шри-Ланке, в Швеции, Таджикистане, Таиланде, Тунисе, Турции, ОАЭ, США, Узбекистане, Южно-Африканской Республике.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».