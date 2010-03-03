«Укрводшлях» завершает ремонтные работы на Днепровском каскаде

ГП «Укрводшлях» завершает регламентные ремонтные работы на всех шести шлюзах Днепровского каскада.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на начальника «Укрводшлях» Николая ВЕРЕЩАКУ.

Согласно сообщению, главная задача государственного предприятия – обеспечить техническую готовность шлюзов как составной части единого комплекса гидротехнических сооружений Днепровского каскада к эксплуатации, учитывая возможные последствия весеннего паводка. На всех шестерых шлюзах завершаются регламентные ремонтные работы, решаются вопросы их дополнительного финансирования.

ГП «Укрводшлях» разработало и согласовало с Государственной администрацией морского и речного транспорта собственный план мероприятий по подготовке к пропуску ледоплава, наводнения и паводков в 2010 году. В соответствии с ним созданы штабы во всех подразделениях предприятия, оборудованы спасательные посты в местах отстоя флота, разработан и подан МЧС перечень первоочередных мер, направленных на минимизацию негативных последствий от наводнения и паводков.

В ГП «Укрводшлях», которое постоянно получает информацию от Гидрометцентра, организовано круглосуточное дежурство на местах, а также осуществляется мониторинг ледовой обстановки и оперативное информирование других служб Укрморречфлота.

И.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО поручил главе Государственной администрации морского и речного транспорта Михаилу ЧУБАЮ взять под личный контроль вопрос подготовки шлюзов к эксплуатации и докладывать ежедневно.

Cправка УНИАН. ГП «Укрводшлях» - государственное предприятие, занимающееся обслуживанием водных путей Украины. Предприятие находится в сфере управления Министерства транспорта и связи Украины, подчиняется Государственному департаменту морского и речного транспорта.