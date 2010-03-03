Судно «Preventer» провели к причалу СП «Нибулон»

Сегодня, 3 марта, был осуществлен первый этап специального разового проведения судна «Preventer» к причалу ООО СП «Нибулон» с соблюдением всех требований, предусмотренных предпроектными решениями и соответствующей технологической схемой проведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в 7.50 по местному времени теплоход «Preventer» с лоцманами на борту и в сопровождении буксиров вошел в Бугско-днепровско-лиманский канал и в 13.30 пришвартовался к причалу ООО СП «Нибулон».

Проводка судна была осуществлена успешно, однако с некоторыми отклонениями от предпроектных решений, которые должны проанализировать и отработать специалисты Николаевского порта и лоцманской службы ГП «Дельта-лоцман». Сделанные ими выводы будут учтены во время осуществления второго этапа специальной проводки судна - на выход из Бугско-днепровско-лиманского канала с грузом на борту.

Как сообщал УНИАН, «Preventer» простаивал на рейде с 12 октября 2009 г. По заявлению компании «Нибулон», распоряжение капитана НМТП по запрету подхода судна фактически заблокировало исполнение внешнеэкономического контракта. В «Нибулоне» считали запрет полностью безосновательным, в связи с чем компания обратилась в суд с иском о признании противоправным отказа капитана порта в согласовании заявки на лоцманскую проводку судна.

Напомним, по данным МТСУ, ограничения, установленные действующими нормативными актами национального законодательства относительно плавания судов на подходах к акватории Николаевского морского торгового порта, делают невозможным проводку судов типа СН-70 (к такому типу принадлежит «Preventer») к причалу ООО «Нибулон», поскольку оно значительно превышает допустимые для прохождения каналом характеристики.

Ранее из-за рискованности такой проводки через первое колено канала акватории порта «Николаев» к причалу ООО «Нибулон» Минтранс предложил ряд альтернативных вариантов проводки.