ЮЗЖД построит в Казатине многоквартирный дом

Юго-Западная железная дорога в Казатине (Винницкая обл.) построит 90-квартирный дом для своих работников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Сообщается также, что в Коростене (Житомирская обл.) возводится 30-ти квартирный дом. Уже построены фундамент и нулевой цикл этих зданий.

Кроме того, прошел экспертизу и ждет утверждения проект на строительство 23-этажного дома в г. Киеве на 20 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 40 трехкомнатных квартир. Предусматривается, что 22 этаж будет техническим, на 23 этаже разместят котельную. Общая площадь квартир – 9 778, кв. м. Сметная стоимость строительства многоэтажки составляет 68 млн. грн.