КГГА: нужно ликвидировать искусственный остров на Днепре

Начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской госадминистрации Виталий ПШЕНИЧНЫЙ подчеркивает необходимость ликвидации искусственного острова на Днепре, который был создан для строительства нового железнодорожно-автомобильного моста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания расширенной коллегии Киевской городской госадминистрации

«Опасная ситуация, которая может возникнуть в г. Киев, осложняется тем, что в створе строительства железнодорожного моста (возле существующего) строительным управлением «Днепр-мост» был намыт искусственный остров длиной 390 м, шириной 350 м для обустройства строительной площадки. Таким образом, живой перерез р. Днепр в створе строительства железнодорожного моста уменьшен приблизительно на 40%”, - сообщил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

По его словам, как следствие, в створе строительства железнодорожного моста может возникнуть дополнительный подпор воды при прохождении весеннего половодья, что может привести к подтоплению территорий выше железнодорожного моста, в том числе Гидропарка, Труханова острова, Русановских садов.

«Хочу заметить, что искусственный остров в свое время создавался как временный и должен быть ликвидирован до наступления весеннего половодья. Однако до сих пор эти работы не выполнены. Предлагаю обратиться в Министерство транспорта Украины, которое является заказчиком строительства этого мостового перехода, с просьбой принять меры по ликвидации этого острова на период высокой воды”, - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ, обращаясь к председательствующему на коллегии первому заместителю председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.

Кроме того, он сообщил о необходимости выделения 800 тыс. грн. из бюджета города на срочные противопаводковые работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Так, по словам В.ПШЕНИЧНОГО, эти средства нужны, чтобы поднять на безопасную высоту оборудование, стройматериалы, бытовые помещения, электрокабели, а также переместить краны, плавучие опоры и осуществить мероприятия по защите опор от скопления льда.

«Для выполнения этих работ нужно предусмотреть в бюджете и срочно профинансировать Дирекцию строительства дорожно-транспортных сооружений Киева на сумму 800 тыс. грн.”, - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ, ссылаясь на соответствующие расчеты.