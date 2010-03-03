Участники рынка предлагают разделить Минтранссвязи

Участники рынка телекоммуникаций на сегодняшнем круглом столе «Государство и телеком: кризис управления и поиски выхода» предложили план действий и рекомендации по преодолению кризиса в сфере (проект Telecomer).

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе Telecomer.

Согласно сообщению, по мнению участников рынка, острыми проблемами в отрасли являются конфликт между государственными органами и дублирование их полномочий, а также фактическая утрата отраслевым регулятором независимости. Эти явления, по мнению участников дискуссии являются частью процесса «феодализации» системы власти в целом.

В связи с этим, участники круглого стола рекомендуют, в первую очередь, привести отечественную законодательную базу в соответствие с «Рамочной Директивой» Евросоюза. Документ, в частности, предусматривает принципиальное отсутствие гослицензий на вид деятельности в области телекоммуникаций.

Кроме того, предлагается разделить Министерство транспорта и связи Украины и создать новый отдельный орган исполнительной власти, отвечающий за развитие информационно-коммуникационных технологий. Предлагается также вернуть Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) институциональную независимость от вертикали исполнительной власти, изменить порядок назначения членов НКРС и др.

Своё видение выхода из кризиса в госрегулировании телекоммуникаций участники круглого стола изложили в Резолюции, которая проходит окончательное утверждение, после чего будет разослана органам власти и предоставлена СМИ.