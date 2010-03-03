ДЖД в феврале перевезла 10,19 млн. тонн грузов

На протяжении февраля 2010 года Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла 10,19 млн. тонн грузов, что составляет 102,2% к плану.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В сообщении отметили, что при этом среднесуточная погрузка в феврале превысила 364 тыс. тонн.

Так, ДЖД на протяжении февраля погрузила 5,8 млн. тонн каменного угля, то есть в среднем в сутки грузили 208 тыс. тонн угля (3052 вагона), что составляет 57,2% от общего объема перевозок.

Кроме того, в числе основных грузов в феврале были: черные металлы – 1156 тыс. тонн, флюсы - 910 тыс. тонн, кокс - 654 тыс. тонн, нефтепродукты - 374 тыс. тонн, строительные материалы - 179 тыс. тонн и др.

Грузооборот в феврале составил 2 млрд. 785,03 млн. тонн/км, что на 7,7% превышает плановые показатели.

На предприятии констатировали, что всего в феврале было выгружено 145 тыс. 404 вагонов, что соответствует среднесуточному показателю – 5 тыс. 193 вагонов - и на 2,8% превышает плановые цифры.

Средний вес грузового поезда брутто составлял 3 357 тонн, этот показатель на 6,5% превышает план. Средняя техническая скорость в феврале составила 39,4 км/час, что на 4% выше плановой.