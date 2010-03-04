Toyota Prius остается самым продаваемым автомобилем в Японии несмотря на проблемы концернаи отзыв ряда автомобилей этой модели, сообщает k2kapital.

Так, по данным японской Ассоциации автомобильных дилеров, в феврале нынешнего года было продано 27 тыс. этих автомобилей газо-электрической гибридной модели, причем в лидерах продаж Toyota Prius держится уже 10-й месяц подряд.

Напомним, в начале февраля Toyota Motor объявила об отзыве 170 тыс. гибридных машин Prius в Японии из-за проблем в тормозной системе. Проблема, приведшая к рекордному в истории отзыву машин, связана с западанием педали газа, которое может вызвать непроизвольное ускорение. Из-за данного дефекта компания с конца 2009г. отозвала в Северной Америке 7,7 млн автомобилей, а в конце января объявила об отзыве 1,8 млн машин в Европе.