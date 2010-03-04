Renault и Nissan придется делиться технологиями с "АвтоВАЗом"

Путин, находясь с визитом в Париже, предложил французским автостроителям Renault расширить сотрудничество с АвтоВАЗом. Речь идет об ассигновании 300 млн. евро на развитие завода, в том числе в виде прямых инвестиций.

По всей видимости, дело идет к тому, что российское правительство возьмет на себя освобождение "АвтоВАЗа" от задолженности. Renault в ответ, по всей вероятности, предоставит безвозмездно технологию для производства новых моделей "Лады". Renault придется еще долго переживать по поводу того, оправдается ли когда-либо совместный бизнес с Россией.

"Ситуация для "АвтоВАЗа" серьезная и последствия для Renault будут оставаться негативными", - к такому выводу приходит аналитик банка Salomon Oppenheim. - Дополнительная утечка наличных средств в размере сотен миллионов станет плохой новостью, но, судя по всему, с технологиями Renault-Nissan придется расстаться безвозмездно, чтобы спасти российского автостроителя".