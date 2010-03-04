На Одесской железной дороге работают 5 оперативных штабов

На Одесской железной дороге (ОЖД) работают пять оперативных штабов, которые проводят дополнительные мероприятия для обеспечения надежной эксплуатации участков железнодорожного полотна, находящихся в сложных инженерно-геологических условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, работники дистанции колеи постоянно осуществляют обследование потенциально опасных участков во избежание размыва и оседания земляного полотна. Ежедневно проводится промеривание русел в реках Буг, Днепр и Ингул. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций оперативные штабы в состоянии своевременно отреагировать на них, отмечается в сообщении.

Кроме того, создан аварийный запас материалов для борьбы со стихией, в частности, 1040 куб. м бутового камня, 875 куб. м щебня, 500 куб. м песка. Также до 10 марта в карьерах Одесской железной дороги будут сформированы дополнительные запасы бутового камня в объеме 5 тыс. куб м.

По данным ОЖД, по результатам проведенного осенью осмотра инженерных сооружений специалисты путевого хозяйства предварительно определили свыше 60 наиболее опасных участков, на которых во время движения локомотивные бригады должны быть особенно внимательными. Сейчас проводятся технические учения и инструктаж локомотивных бригад.

Как отмечают на ОЖД, на сегодняшний день ситуация не угрожающая, однако в случае необходимости будут оперативно применены материалы для борьбы с наводнением.