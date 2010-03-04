«Укртелеком» и «Киевстар» подписали договор о GSM-роуминге

ОАО «Укртелеком» и ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.» подписали договор об открытии с 3 марта 2010 года национального GSM-роуминга в сети «Киевстар» абонентам мобильной связи «Укртелеком». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевстара».

ОАО «Укртелеком», которое предоставляет услуги фиксированной связи и услуги мобильной связи по технологии третьего поколения UMTS/WCDMA, и ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», которое предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM 900\\\\1800 и услуги фиксированной связи, подписали договор об открытии с 3 марта 2010 года национального GSM-роуминга для абонентов мобильной связи «Укртелеком» в сети «Киевстар».

Теперь абоненты мобильной связи «Укртелеком» смогут пользоваться услугами мобильной связи на всей территории Украины, где есть сеть «Киевстар», и где еще отсутствует покрытие собственной сети «Укртелеком».

В настоящее время сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все главные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

По словам директора филиала централизованных продаж услуг ОАО «Укртелеком» Игоря СИРОТЕНКО, подписание договра с оператором «Киевстар» создаст лучшие условия для удовлетворения потребностей абонентов мобильной связи компании.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – наибольший оператор фиксированного связи в Украине, лидер среди провайдеров Интернет, мобильний оператор стандарта UMTS/WCDMA. Сегодня компания предоставляет свои услуги свыше 10 миллионам абонентов фиксированной телефонии, более 400 тыс. – мобильной, сотням тысяч пользователям услуги коммутированного и некоммутированного доступа к сети Интернет.

Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.