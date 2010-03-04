ДЖД выявила почти 8,7 тыс. безбилетных пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) в ходе месячника, проведенного с 25 января по 25 февраля 2010 года, по повышению прибыльности от перевозки пассажиров в пригородном сообщении выявила 8654 безбилетных пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, среди них 4633 пассажира платной категории (не уплаченная ими за проезд общая сумма составила 19,4 тыс. грн.) и 4021 пасажир льготной категории (16,2 тыс. грн.).

В целом с целью недопущения безбилетного проезда контролирующие группы провели 921 проверку, были осуществлены рейды в 1023 пригородных поездах, на 8 вокзалах и 23 станциях.

Во время проверок 138 пассажиров были высажены из поездов из-за отказа оплатить проезд. Кроме того, пресечены 292 случая несанкционированной торговли и 392 случая курения в тамбурах.

Донецкая железная дорога призывает пассажиров своевременно покупать билеты в кассах вокзалов и хранить их до конца поездки. В случае отсутствия проездного документа пассажир будет высажен на ближайшей станции.

В 2010 году Донецкая железная дорога сохранит все существующие льготы на проезд согласно действующему законодательству. Представители льготных категорий населения должны оформлять проездные документы в кассах вокзалов.