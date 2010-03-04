Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines завершили реорганизацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером сообщил журналистам генеральный директор Austrian Airlines в Украине Штефан МОЛЬНАР.

«В Украине реорганизация завершена», – сказал он.

По словам Ш.МОЛЬНАРА, продолжается интеграция компании Austrian Airlines в состав Группы компаний Lufthansa, в рамках которой сейчас внедряется широкий список мероприятий для укрепления позиций продукта в Украине. В частности, эти две компании теперь используют единую систему продаж, вместе организовывают продажи билетов и имеют единые офисы в Киеве, Львове и Донецке. В то же время, обе компании остаются отдельными юридическими лицами, сохраняют свои названия и т.д.

Ш.МОЛЬНАР напомнил, что компании еще в прошлом году начали вводить совместные тарифы. По поводу того, снизятся ли тарифы, он отметил, что «компании начали работать над тарифами для того, чтобы они были конкурентными». В то же время, пассажиры теперь могут комбинировать тарифы, к примеру, международный рейс одного из перевозчиков, который входит в Группу Lufthansa, можно скомбинировать с обратным рейсом, который осуществляется другим перевозчиком из состава Группы.

Что касается расширения географии полетов, то таких планов нет, поскольку компании покрывают крупнейшие областные центры Украины, отметил Ш.МОЛЬНАР. В то же время, компании планируют увеличить объемы перевозок пассажиров за счет увеличения количества рейсов и использования самолетов большей вместимости. В частности, Austrian Airlines в этом году планируют увеличить количество пассажирских мест на рейсах из Украины в Вену на 26%.

По словам гендиректора Lufthansa Гаральда ХАНА, Мюнхен, Франкфурт и Вена будут узловыми аэропортами. Кроме того, Lufthansa до 2013 года планирует инвестировать 130 млн. евро в реконструкцию залов ожидания. Уже этим летом компания представит услугу интернет-связи на интерконтинентальных рейсах.

На сегодняшний день Lufthansa дважды в день выполняет рейсы из Киева в Франкфурт и Мюнхен, один рейс в день Киев – Дюссельдорф, ежедневные рейсы из Львова и Донецка в Мюнхен. В целом Lufthansa выполняет 49 рейсов в неделю в Украину.

Компания Austrian Airlines летает из Киева в Вену до 4 раз в день, в целом 26 рейсов в неделю, а также осуществляет рейсы в Вену из Днепропетровска, Донецка, Харькова и Львова (ежедневно по одному рейсу). В летнем расписании также появится рейс Одесса –Вена, что является частью код-шерингового соглашения с «Международными авиалиниями Украины». Вместе с МАУ компания Swiss, входящая в Группу, предлагает ежедневные рейсы Киев – Цюрих. В целом это будет 61 рейс в неделю. Таким образом, расписание обеих компаний включает 117 рейсов в неделю из Украины, которые выполняют совместно Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss.

Справка УНИАН. Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHAG) – крупнейшая германская авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии.

3 сентября 2009 года в Вене авиакомпания Lufthansa подписала с австрийским государственным холдингом ÖIAG договор о поглощении Austrian Airlines. В результате Группа Lufthansa стала крупнейшей авиакомпанией Европы. Европейский Союз одобрил это слияние.

Austrian Airlines остается самостоятельной компанией в структуре концерна, как и другие авиаперевозчики, купленные компанией Lufthansa, – Swiss, bmi, Brussels Airlines.

В 2009 году Austrian Airlines перевезла 9,9 млн. пассажиров.

Чистые убытки Lufthansa за 2009 год, по предварительным данным, составили 112 млн. евро против чистой прибыли в 542 млн. евро в 2008 году.