ЮЗЖД назначила 39 дополнительных электричек

Для удовлетворения повышенного спроса в перевозке пассажиров пригородного сообщения во время празднования 8 Марта Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила 39 дополнительных пригородных электропоездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, 5 марта железной дорогой будет курсировать пригородный поезд №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, а также на 7 марта назначен электропоезд № 6453 Выступовичи-Коростень.

8 марта т.г. пассажиры смогут воспользоваться дополнительными пригородными поездами: № 802/801 Фастов-Шостка-Фастов, № 806/805 Киев-Шостка-Киев, № 810/809 Фастов-Шостка-Фастов, № 840/839 Фастов-Шостка, № 819 Киев-Шепетовка, № 841/842 Киев-Шепетовка-Киев, № 827/828 Киев-Жмеринка-Киев, № 826 Винница-Киев, № 836 Коростень-Киев, № 6452/6455 Коростень-Овруч-Коростень, № 6401/6402 Овруч-Возляково-Овруч, № 6421 Коростень-Житомир, № 6341/6342 Хмельницький-Гусятин-Хмельницкий, № 6333/6334 Жмеринка-Могилев-Подольский-Жмеринка, № 6315/6314 Жмеринка-Вапнярка-Жмеринка, № 6455/6458 Конотоп-Нежин-Конотоп, № 952/953 Конотоп-Короп-Конотоп, № 951/954 Короп-Алтыновка-Короп.

9 марта т.г. на Юго-Западной железной дороге будут курсировать 19 дополнительных пригородных электропоездов: № 6072, № 6074, № 6076 Вишневое-Киев, № 6071, № 6073, № 6075 Киев-Вишневое, № 6077/6070 Киев-Фастов-Киев, № 6014 Мотовиловка-Киев, № 6870/6871 Киев-Борисполь-Борщаговка, № 6805 Березань-Борщаговка, № 6671/6672 Святошин-Ирпень-Борщаговка, № 6627/6634 Борщаговка-Клавдиево-Борщаговка, № 6675/6676 Борщаговка-Буча-Киев, № 6633/6670 Киев-Бородянка-Святошин, № 6341/6342 Хмельницький-Гусятин-Хмельницкий, № 6333/6334 Жмеринка-Могилев-Подольский-Жмеринка, № 6315/6314 Жмеринка-Вапнярка-Жмеринка, № 6212 Козятин-Киев, № 6455/6458 Конотоп-Нежин-Конотоп, № 952/953 Конотоп-Короп-Конотоп, № 951/954 Короп-Алтыновка-Короп, № 840/839 Шостка-Фастов, № 820 Шепетовка-Киев.