ЮЗЖД отмечает рост нагрузки грузов с начала года

Юго-Западная железная дорога постепенно наращивает объемы грузовой работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, в феврале этого года нагрузка на железной дороге достигла почти 1,5 млн. тонн, тогда как в январе т.г. составляла только 1 млн. тонн.

За указанный период на Юго-Западной железной дороге нагрузили около 27 тыс. вагонов, что на 32% больше, чем в январе текущего года.

Как отмечают на ЮЗЖД, достичь таких показателей удалось за счет увеличения нагрузки по строительным грузам, удельный вес которых относительно общей нагрузки по железные дороги составляет 42%. Наблюдается также увеличение нагрузки за счет металлолома, удельный вес которого составляет 4%, - на 52%, лесных грузов, удельный вес которых 13%, - на 25%.

Выгрузили железнодорожники в феврале свыше 16,5 тысяч вагонов, что больше на 2,5 тысяч вагонов, по сравнению с прошлым месяцем.

На март текущего года ЮЗЖД планирует рост объемов нагрузки на уровне 1,8 млн. тонн: нагрузка 30,7 тысяч вагонов, а выгрузка около - 24 тысяч вагонов.