ЗАЗ в 2009 г. получил свыше 158 млн. грн. убытка

ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" ("ЗАЗ", г. Запорожье) завершил 2009 г. с убытком в размере 158,756 млн. грн.

Как сообщили УНИАН на предприятии, при этом активы компании на конец 2009 года составили 4,721 млрд. грн., а текущие обязательства - 2,423 млрд. грн.

Суммарная дебиторская задолженность за 2009 год составила 2,174 млрд. гривен.

В 2009 году ЗАО "ЗАЗ" по сравнению с 2008 годом сократил объемы производства на 82,08% (на 211 431 автомобилей) - до 46 176 автомобилей.

Справка УНИАН. ЗАО "ЗАЗ" - единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства легковых автомобилей. На заводе выпускаются автомобили марок Lanos, Slavuta, ВАЗ, KIA.

По итогам 2008 года завод получил убыток в размере 390,576 млн. грн., чистый доход предприятия по сравнению с 2007 годом сократился на 1,52% (0,197 млрд. грн.) - до 12,754 млрд. грн.