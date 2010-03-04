На автомагистраль через Днепр в Запорожье выделено 5 млрд. грн.

КМУ увеличил Киев. 4 марта. УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 24 февраля 2010 г. № 286-р утвердил поданный Запорожской облгосадминистрацией откорректированный проект строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье. Текст документа размещен на сайте Кабмина.

Согласно сообщению, общая сметная стоимость строительства утверждена в размере 5 млрд. 028 млн. 661,939 тыс. грн., в том числе, строительно-монтажных работ – 3 млрд. 520 млн. 938,165 тыс. грн., оборудования – 9 млн. 818,1 тыс. грн., другие расходы – 1 млн. 497 млн. 905,674 тыс. грн. Длительность строительства – 9 лет, таким образом, завершение строительства запланировано через 3 года – в 2013 году. Параметры мостового перехода остались прежними – протяжность магистрали, 9100 метров, в том числе моста через Днепр – 660 м, через старое русло Днепра – 340 м.

Согласно документу, из общей сметной стоимости состоянием на 1 июня 2009 г. выполнено работ на 899 млн. 938,923 тыс. грн.

Распоряжением поручено Министерству транспорта и связи вместе с Запорожским городским советом по окончании строительства обеспечить передачу моста в государственную собственность с отнесением его к сфере управления министерства.

При этом признано потерявшим действие распоряжение КМУ от 28 октября 2004 г. №794 "Об утверждении проекта и титула строения автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье".

Напомним, в соответствии с потерявшим действие распоряжением КМУ за 2004 год, сметная стоимость строительства была утверждена в размере 1 млрд. 903 млн. 612,55 тыс.грн., при этом строительство должно было вестись 6 лет. Строительство моста началось в 2004 г.