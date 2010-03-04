Объем инвестиций в российский автопром будет сокращен

Правительство РФ на заседании в четверг в целом одобрило проект стратегии развития автомобильной промышленности до 2020 года, сократив предполагаемый объем инвестиций российских компаний в развитие и модернизацию производства до 584 миллиардов рублей с 630 миллиардов, сообщил в четверг журналистам глава Минпромторга Виктор Христенко.

"Цифра несколько сократилась - до 584 миллиардов рублей с 630 миллиардов рублей по итогам заседания правительства, на котором рассматривалась стратегия развития автопрома до 2020 года", - сказал министр, сообщает РИА Новости. По его словам, проект стратегии будет доработан и окончательно представлен до 30 марта текущего года.