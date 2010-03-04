Объем инвестиций в российский автопром будет сокращен
16:26, 04 марта 2010Транспорт/Связь
0
На 46 млн.руб.
Правительство РФ на заседании в четверг в целом одобрило проект стратегии развития автомобильной промышленности до 2020 года, сократив предполагаемый объем инвестиций российских компаний в развитие и модернизацию производства до 584 миллиардов рублей с 630 миллиардов, сообщил в четверг журналистам глава Минпромторга Виктор Христенко.
"Цифра несколько сократилась - до 584 миллиардов рублей с 630 миллиардов рублей по итогам заседания правительства, на котором рассматривалась стратегия развития автопрома до 2020 года", - сказал министр, сообщает РИА Новости. По его словам, проект стратегии будет доработан и окончательно представлен до 30 марта текущего года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter