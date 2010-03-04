Профсоюз греческой авиакомпании целую ночь продержал в заложниках замминстра финансов

Профсоюз работников авиакомпании Olympic Airlines, которая в прошлом была национальным авиаперевозчиком Греции, уже более 15 часов блокирует одно из зданий греческого министерства финансов с требованием компенсаций за увольнение с работы, передает РИА Новости.

"Мы не собираемся уходить отсюда, пока не придем к соглашению относительно выплаты компенсации за наше увольнение", - сообщил профсоюза OSPA, объединяющего бывших работников Olympic Airlines.

Государство продало авиакомпанию частному холдингу MIG в 2009 году за 177 миллионов евро. Государство также взяло на себя долги авиакомпании, накопившиеся за последние тридцать лет, и обещало устроить примерно 4 тысячи уволенных работников на другие должности в государственном секторе или выплатить им высокие компенсации. "До вчерашнего дня на протяжении нескольких месяцев нам говорили, что компенсации будут сегодня-завтра, а теперь отказались их выплачивать вообще", - сказал представитель профсоюза.

В течение ночи бастующие не выпускали с рабочего места замминистра финансов Филиппоса Сахинидиса, и лишь под утро высокопоставленному чиновнику удалось договориться, чтобы его отпустили домой. Бывшие работники обосновались на оживленной улице в историческом центре Афин перед зданием Счетной палаты, перекрыв ее для движения транспорта. На месте постоянно дежурят не менее 150 человек, десятки других ожидают развития событий в окрестных кафе. Представители министерства финансов были недоступны для комментариев.