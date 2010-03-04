«Тернопольэлектротранс» откроет кредитную линию на 1 млн. грн

Тернопольский городской совет на сегодняшней внеочередной сессии предоставил разрешение КП «Тернопольэлектротранс» на открытие кредитной линии на сумму 1 млн. грн.

Как объяснил корреспонденту УНИАН директор предприятия Андрей МАСТЮХ, решение обусловлено задолженностью государства перед предприятием, а следовательно, нехваткой оборотных средств у троллейбусного парка. По его словам, разрешение горсовета дает предприятию право в этом году взять в банке кредит на 1 млн. грн. Ориентировочная процентная ставка, по его данным, составляет 25%. "Будем выбирать тот банк, который предложит лучшие условия», – объяснил критерии выбора банка А. МАСТЮХ.

Как сообщал УНИАН, за 2009 год за перевозку льготных категорий пассажиров государство задолжало перевозчикам Тернополя 2,5 млн. грн., в частности 243 тыс. грн. маршрутным перевозчикам и 2,3 млн. грн. КП «Тернопольгорэлектротранс». После того, как на предприятии возникла двухмесячная задержка по выплате зарплаты и общая сумма задолженности достигла 200 тыс. грн., 6 февраля городской совет призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО обеспечить выплату субвенций за 2009 год.

В целом на предприятии работает 500 человек.

Ежедневно КП «Тернопольэлектротранс» перевозит около 60 тыс. пассажиров, из них 40 тыс. – льготники.