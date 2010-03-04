ВР упроcтит таможенное оформление транзитных грузов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины „О транзите грузов” относительно таможенного оформления.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 319 народных депутатов из 409 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что в случае транзита грузов в контейнерах, которые прибывают и отгружаются морским и речным транспортом и во время хранения не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля на территории морского торгового порта, таможенное оформление происходит без представления грузовой таможенной декларации. В таком случае к товарам, которые находятся под таможенным контролем, меры гарантирования доставки не применяются. Документом, сопровождающим таможенное оформление транзита грузов в контейнерах, для которых пункты ввоза на таможенную территорию и вывоз с таможенной территории Украины совпадают с одним морским торговым портом, является коносамент (Bill of Lading).

Предусмотрено, что таможенное оформление транзита подакцизных грузов любым видом транспорта, кроме транзита грузов авиационным, морским и речным транспортом в пределах одного пункта пропуска, осуществляется исключительно при условии предоставления таможенным органам грузовой таможенной декларации.