Услуга по доставке билетов в поезд будет распространена на все поезда ЮЖД

Южная железная дорога планирует развивать услугу «Доставка билетов непосредственно в поезд» и распространить ее на все пассажирские поезда дорожного формирования

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД со ссылкой на слова начальника дороги Виктора ОСТАПЧУКА.

«С помощью специалистов информационно-вычислительного центра, в дополнение к ранее разработанной ими технологии резервирования и оплаты стоимости билетов через Интернет с последующим их выкупом в билетных кассах, расположенных на 25-ти станциях дороги, была введена в действие новая услуга «Доставка билетов непосредственно в поезд», минуя билетные кассы, после оплаты его стоимости через тот же Интернет посредством расчетов с использованием электронных карточек. На первом этапе эта новая услуга оказывалась пассажирам лишь ускоренных дневных поездов «Столичный экспресс» №№161/162 и 163/164. И хотя объем продаж был сравнительно невелик, я уверен, что данная форма обслуживания пассажиров найдет своего массового потребителя. Задача причастных к разработке и оказанию услуги служб - распространить ее на все пассажирские поезда дорожного формирования», - цитирует пресс-служба ЮЖД слова начальника дороги.

По словам В.ОСТАПЧУКА, внедрение и распространение данной услуги очень важно в связи с участием ЮЖД в реализации Государственной целевой программы подготовки к проведению в Украине финальных матчей Чемпиона Европы по футболу Евро-2012, которая предусматривает внедрение новых форм обслуживания при перевозке болельщиков в период проведения этого престижного футбольного турнира.