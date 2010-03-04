На ремонт ж/д вокзала в Хмельницком пойдет 450 тыс. грн.

На ремонте железнодорожного вокзала в Хмельницком в течение этого года планируется освоить 450 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника административной службы по информации и связям с общественностью, пресс-секретарь начальника Юго-Западной железной дороги Лилия КИРИЧЕВА.

"За эти средства планируется отремонтировать коридоры первого и второго этажей возле Центра сервиса, осуществить ремонт подземного перехода, центрального выхода на второй этаж, фасада вокзала и суточных касс. Также будет осуществлена замена подвода воды к железнодорожному вокзалу и ремонт помещения и кровли на станции Камянецкий переезд", - сказала она.

Л.КИРИЧЕВА также напомнила, что за последние четыре года на вокзале станции Хмельницкий были проведены ремонтные работы кровли вокзала, пригородных касс, внутреннего туалета и фасада вокзала. Также был осуществлен косметический ремонт комнат отдыха и проведена замена окон.

Как сообщал УНИАН, на протяжении этого года Юго-Западная железная дорога планирует отремонтировать 19 вокзалов.

Хмельницкий железнодорожный вокзал был сооружен в 1985 году.