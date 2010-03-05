Моторы для Superjet поступят на завод во втором полугодии

Моторы для самолетов Sukhoi Superjet 100, в частности, предназначенных для продажи "Армавиа" и "Аэрофлоту", поступят на авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре во втором полугодии, сообщил журналистам в пятницу губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает РИА Новости

В четверг глава региона встретился в Москве с премьер-министром РФ Владимиром Путиным и обсудил ряд вопросов.

"По плану мы должны в этом году продать в две компании четыре самолета - по два "Армавиа" и "Аэрофлоту". Двигателей на эти самолеты нет. Этот вопрос мы обсудили с премьер-министром, думаю, он подключится. Есть возможность их получить, во втором полугодии "Рыбинские моторы" обещают", - сказал губернатор Шпорт, комментируя итоги встречи.

По словам губернатора, в настоящее время нет двигателя и на четвертый испытательный образец самолета Superjet.

"Пришлось переставить двигатель с первой испытательной машины на четвертую, чтобы сделать налет. Нужно сделать 600 полетов, сегодня сделано 540 полетов", - отметил он.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в холдинг "Сухой") совместно с Boeing, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый Superjet 100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время есть 122 "твердых" заказа на этот самолет. Первые поставки SSJ стартовым заказчикам - российскому "Аэрофлоту" и армянской "Армавиа" - запланированы на вторую половину текущего года.

РИА Новости, Лариса Докучаева. Моторы для самолетов Sukhoi Superjet 100, в частности, предназначенных для продажи "Армавиа" и "Аэрофлоту", поступят на авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре во втором полугодии, сообщил журналистам в пятницу губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В четверг глава региона встретился в Москве с премьер-министром РФ Владимиром Путиным и обсудил ряд вопросов.

"По плану мы должны в этом году продать в две компании четыре самолета - по два "Армавиа" и "Аэрофлоту". Двигателей на эти самолеты нет. Этот вопрос мы обсудили с премьер-министром, думаю, он подключится. Есть возможность их получить, во втором полугодии "Рыбинские моторы" обещают", - сказал губернатор Шпорт, комментируя итоги встречи.

По словам губернатора, в настоящее время нет двигателя и на четвертый испытательный образец самолета Superjet.

"Пришлось переставить двигатель с первой испытательной машины на четвертую, чтобы сделать налет. Нужно сделать 600 полетов, сегодня сделано 540 полетов", - отметил он.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в холдинг "Сухой") совместно с Boeing, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый Superjet 100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время есть 122 "твердых" заказа на этот самолет. Первые поставки SSJ стартовым заказчикам - российскому "Аэрофлоту" и армянской "Армавиа" - запланированы на вторую половину текущего года.