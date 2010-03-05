В Финляндии приостановили работу порты

Из-за забастовки докеров все торговые порты Финляндии оказались парализованными, сообщает k2kapital.

Акция протеста началась после того, как работодатели и представители профсоюзов не смогли договориться об условиях труда. В забастовке приняли участие 3,5 тыс. портовых грузчиков. По прогнозам, экономический ущерб превысит 280 млн. евро в день.

Забастовка в портах может привести к закрытию деревообрабатывающих комбинатов, а с полок магазинов в Финляндии могут исчезнуть импортные фрукты.