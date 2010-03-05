Toyota провела собрание с участием почти 10 тыс рабочих

Руководство крупнейшей в мире автомобилестроительной корпорации Toyota, переживающей небывалый кризис из-за претензий к качеству ее продукции, провело сегодня беспрецедентное собрание с участием почти 10 тыс рабочих и служащих, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Две тысячи человек для этого собрались в штаб-квартире корпорации в городе Тойода. Более 7 тыс участвовали виртуально - через видеосистемы, установленные прямо на рабочих местах. К собранию были привлечены и представители фирм-смежников.

На встрече президент Toyota Акио Тойода со слезами на глазах призвал сотрудников верить в успех и приложить все силы к восстановлению некогда блестящей репутации компании. Его заместитель Такэси Утиямада признал, что корпорация находится в "серьезном кризисе". По его словам, путь к успеху будет нелегким и должен быть основан на максимальном учете интересов потребителей.

Toyota десятилетиями была символом безупречного качества, ее уникальная система контроля за производством изучается как образец крайне эффективного менеджмента. Однако в последние месяцы корпорация была вынуждена отозвать по всему миру около 8,5 млн автомобилей в первую очередь из-за проблем с педалями тормоза и газа. В США с машинами Toyota произошла серия инцидентов, в том числе и со смертельными исходами. В конце февраля президенту корпорации пришлось выступить с объяснениями в одной из комиссий американского конгресса, где его подвергли весьма жесткому допросу.