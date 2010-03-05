Ford готовит новый Mustang

Ford Motor Co, стремясь вернуть себе лидерство на рынке спорткаров США, ставит на экономичность нового Mustang в своей маркетинговой компании, сообщает k2kapital.

Модель 2011 года будет выпущена этой весной.

Новый Mustang с 3,7-литровым двигателем будет иметь мощность 305 лошадиных сил, и потреблять около 8 литров топлива на 100 километров пробега по шоссе.

По обоим показателям новая модель превосходит своего основного конкурента Camaro 2010 от General Motors, продажи которого лидировали на рынке спорткаров в феврале девятый месяц подряд.

Ford сообщил в феврале о том, что собрал почти 11 тыс. заказов на новую модель – в три раза больше, чем за аналогичный период на предыдущую.