Ford готовит новый Mustang
12:52, 05 марта 2010Транспорт/Связь
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Модель будет выпущена этой весной
Ford Motor Co, стремясь вернуть себе лидерство на рынке спорткаров США, ставит на экономичность нового Mustang в своей маркетинговой компании, сообщает k2kapital.
Модель 2011 года будет выпущена этой весной.
Новый Mustang с 3,7-литровым двигателем будет иметь мощность 305 лошадиных сил, и потреблять около 8 литров топлива на 100 километров пробега по шоссе.
По обоим показателям новая модель превосходит своего основного конкурента Camaro 2010 от General Motors, продажи которого лидировали на рынке спорткаров в феврале девятый месяц подряд.
Ford сообщил в феврале о том, что собрал почти 11 тыс. заказов на новую модель – в три раза больше, чем за аналогичный период на предыдущую.
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