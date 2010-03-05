В 4 областях осложнено движение транспорта

В ряде областей Украины осложнено движение транспортных средств на автодорогах местного значения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, из-за подъема уровня воды в реках остается ограниченным проезд автотранспорта по автодорогам местного значения в Волынской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, закрыто движение на пяти участках дорог в Луганской области. В других областях проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог задействованы 123 механизма и 160 работников.