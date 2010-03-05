Количество абонентов «ФРИНЕТ» увеличилось

Количество абонентов ООО «ФРИНЕТ» по состоянию на конец 2009 года, по сравнению с 2008 годом, выросло на 84% и превысило 38 тысяч чел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, ежемесячный валовой доход компании в 2009 году составил 3,5 млн. грн, что на 89% больше, по отношению к показателю 2008 года.

К оптоволоконной сети компании подключены более 2 тыс. многоэтажных зданий (около 300 000 домохозяйств). Помимо столицы, оптоволоконные сети ООО «ФРИНЕТ» введены в коммерческую эксплуатацию в Житомире, Севастополе, Симферополе, Львове, Днепропетровске и Ивано-Франковске, в этих городах открыты центры обслуживания абонентов. Также в 2009 году введен в эксплуатацию соответствующий современным требованиям датацентр, что позволило компании расширить спектр услуг для корпоративных пользователей. При строительстве сетей используется оборудование производства Cisco Systems и ZTE corporation.

ООО «ФРИНЕТ» является одной из немногих структур на украинском рынке широкополосного Интернет с украинским капиталом.

Как сообщил гендиректор компании Виктор ФРОЛОВ, сегодня компания располагает более 600 км собственных волоконно-оптических линий связи и обслуживает более 42 тыс. абонентов. Ежемесячно в 2009 году к сети подключалось порядка 100 новых многоэтажны домов. До конца 2010 года, по его прогнозам, компания планирует увеличить абонентскую базу более чем в 1,7 раза. В планах компании – реализация всех сервисов Triple-play (широкоплосного доступа в Интернет, IP-телевидения, а также услуг голосовой связи).

Справка УНИАН. Компания «ФРИНЕТ» (торговая марка «О3») выведена на рынок в ноябре 2008 года. Для подключения абонентов оператором выбрана технология FTTB (Fiber-to-the-building, «оптика в каждый дом»). Технология позволяет предоставлять абонентам услуги широкополосного доступа в Интернет на скорости до 100Мбит/с. Создание сети по технологии FTTB предусматривает использование исключительно волоконно-оптического кабеля от магистральной сети оператора связи до здания, в котором расположен абонент.

ООО «ФРИНЕТ» имеет лицензии: на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей (телекоммуникационных сетей) на следующих территориях: Киев, Житомир, Днепропетровск, Севастополь, Симферополь, Львов, Харьков, Ивано-Франковск, на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с правом технического обслуживания телекоммуникационных сетей и предоставления в использование каналов электросвязи на территории Киева, Днепропетровска и Днепропетровской области, Львова и Львовской области, Харькова и Харьковской области, на строительную деятельность по всей территории Украины.