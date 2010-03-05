В Винницкой обл. количество пользователей Интернетом увеличилось

В Винницкой области количество пользователей сети "Интернет" в 2009 году увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с 2008 годом - до 52,3 тыс. абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, по сравнению с 2008 годом, доходы от услуг компьютерной связи возросли в 1,8 раза.

От предоставления услуг мобильной связи за 2009 г. получено почти 1,4 млрд. грн. доходов. Количество абонентов, пользующихся этим видом связи, на 1 января 2010 г. составляла 1,5 млн. единиц и по сравнению с соответствующей датой 2009 г. почти не изменилась.