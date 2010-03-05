«Укрзализныця» назначила к 8 Марта 19 дополнительных поездов
16:02, 05 марта 2010Транспорт/Связь
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Работа по изучению спроса на популярные направления продолжается
Для обеспечения пассажирских перевозок во время празднования 8 Марта железные дороги Украины по состоянию на 5 марта назначили 19 дополнительных поездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
В частности, шесть поездов назначила Приднепровская железная дорога, по четыре – Юго-Западная и Львовская, по два – Донецка и Одесская и один – Южная железная дорога. Один поезд назначили российские железнодорожники.
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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