«Укрзализныця» назначила к 8 Марта 19 дополнительных поездов

Для обеспечения пассажирских перевозок во время празднования 8 Марта железные дороги Украины по состоянию на 5 марта назначили 19 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, шесть поездов назначила Приднепровская железная дорога, по четыре – Юго-Западная и Львовская, по два – Донецка и Одесская и один – Южная железная дорога. Один поезд назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.