Полтавский автоагрегатный завод увеличил прибыль

ОАО «Полтавский автоагрегатный завод» (г. Полтава), входящее в состав Холдинговой компании «АвтоКрАЗ», в 2009 году увеличило чистую прибыль на 41,7%, по сравнению с 2008 годом, до 4,113 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году завод сократил активы на 1,0%, по сравнению с 2008 годом, до 729,569 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Полтавский автоагрегатный завод увеличил производство продукции на 71%, по сравнению с 2008 годом, до 52,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования и товары народного потребления.

Свою продукцию завод реализует в Украине, поставляет в страны СНГ и Балтии, а также в Китай, Болгарию, Францию, Германию, Австрию, Великобританию, Швейцарию, Грецию, Турцию и Польшу.