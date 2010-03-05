ЕС внедряет во Львове проект по безопасности дорожного движения

Европейский союз внедряет во Львове пилотный проект по безопасности дорожного движения. Об этом УНИАН сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине.

По сообщению, в рамках реализации проектов в поддержку интеграции Украины в трансъевропейские транспортную сеть ТЕС-Т и Проекта Твиннинг по безопасности дорожного движения, финансируемых Европейским Союзом, был выбран город Львов и область для внедрения пилотного проекта по безопасности дорожного движения.

Город Львов и Львовская область были выбраны по нескольким причинам, а именно: Львов является одним из городов, задействованных в проведении матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012; он находится на линии двух европейских коридоров; руководство города выразило свою заинтересованность в получении такого пилотного проекта .

Целью данного пилотного проекта является продемонстрировать, каким образом может быть улучшена безопасность дорожного движения путем внедрения необходимых элементов для достижения дорожной безопасности. Обычно такой проект направлен на укрепление и повышение уровня компетентности органов организации дорожного движения Украины, с дальнейшим внедрением различных программ информирования общества.

Представительство ЕС в Украине сообщает, что координация проекта осуществляется департаментом «ЕВРО 2012» Львовского городского совета.

Консультанты проекта - это Проект в поддержку интеграции Украины в Трансъевропейские сети (ТЕС-Т) и Твиннинговый проект ЕС по безопасности дорожного движения. Оба проекта финансируются Европейским Союзом. Проекту будут помогать ведущие эксперты по безопасности дорожного движения, в частности Доктор Рохит БАЛУДЖА из Института обучения безопасности дорожного движения, Нью Дели, Индия, и Венское управления полиции, Австрия. Участие принимают также: Глобальное партнерство по безопасности дорожного движения, Украинская неправительственная ассоциация по безопасности дорожного движения, Неправительственная организация Шацкий процесс, неправительственный Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения, неправительственный Общественный комитет по безопасности дорожного движения, Компания 3М и Международная федерация автодорог.

Пилотный проект по безопасности дорожного движения будет информировать водителей о безопасности дорожного движения, в частности, о превышении скорости и использования ремней безопасности. Кампании будут проводиться в 2010 году и охватывать промоуционые мероприятия параллельно с выполнением законодательных норм. Рекламно-информационная кампания должна быть направлена не только на обучение водителей хорошему поведению, но и на создание условий для расширения поддержки мер обеспечения выполнения закона.

Для разработки дизайна плакатов проводится конкурс с привлечением общественности Львова. Конечный срок подачи работ - 3 апреля 2010 года. Победители получат вознаграждение в размере 10.000 грн. для каждой из кампаний: превышение скорости и использование ремней безопасности. Кампании должны разрабатываться и реализовываться с участием жителей Львова.