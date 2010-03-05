ЕС и Грузия парафировали соглашение

Евросоюз и Грузия парафировали соглашение об общем авиационном пространстве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Согласно сообщению, процедура парафирования состоялась сегодня в Тбилиси после трех раундов переговоров за последних полгода.

Стороны договорились развивать общее авиационное пространство между Грузией и ЕС на протяжении двух лет после подписания соглашения, которое будет основываться на общих правилах, в частности, в области авиационной безопасности.

«Всестороннее соглашение об авиационных услугах, договоренность о которой достигнута сегодня в Тбилиси, является очень важной для дальнейшего укрепления экономических, торговых и туристических отношений между Грузией и ЕС», – заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС.

Соглашение предусматривает, что Грузия должна гармонизировать свое законодательство в авиационной сфере с законодательством ЕС, а также имплементировать европейские правила в областях авиационной безопасности, защиты окружающей природной среды, защиты прав потребителей, управления воздушным трафиком, экономической регуляции вопросов конкуренции и социальной защиты.

В результате выполнения достигнутых договоренностей любые авиакомпании ЕС и Грузии смогут осуществлять рейсы с любого аэропорта Грузии в любой аэропорт ЕС и наоборот без ограничений в ценах или количестве полетов в неделю.

На сегодня ЕС продолжает переговоры о подобных соглашениях с Украиной, Иорданией, Израилем, Ливаном, Тунисом и Алжиром.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Грузией о соглашении об общем авиационном пространстве в июне 2009 года. Теперь обе страны начнут процедуру внутренней ратификации подготовленного документа.

За последние пять лет пассажирские перевозки между Грузией и странами ЕС росли в среднем на 10% в год, грузовые – в среднем на 26%.