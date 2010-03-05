«Дженерали Гарант» выплатила 465,5 тыс. грн. возмещения

Страховая компания «Дженерали Гарант» выплатила 465,465 тыс. грн. возмещения за угнанный автомобиль Lexus GX 470.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, по данному страховому случаю возбуждено уголовное дело. Возмещение выплачено в полном объеме.

Справка УНИАН. ОАО «Украинская страховая компания «Дженерали Гарант» (ранее ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто») основано в 1992 году. Компания входит в состав международной группы Assicurazioni Generali.

В июне 2006 года Generali Vienna Group приобрела по 51% акций двух украинских страховщиков – ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто» (на сегодня владеет 52,39% акций СК) и ЗАО «Страховая компания «Гарант-Лайф».

Assicurazioni Generali (51%) и PPF Group (49%) создали акционерную компанию PPF Holding B.V., которая работает в 12 странах Центральной и Восточной Европы.