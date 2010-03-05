«Авторадиатор» сократил прибыль

ОАО "Авторадиатор" (г. Мариуполь, Донецкая обл.), которое входит в состав Холдинговой компании "АвтоКрАЗ", в 2009 году сократило чистую прибыль на 4,9%, по сравнению с 2008 годом, до 116 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году "Авторадиатор" увеличил активы на 61,9%, по сравнению с 2008 годом, до 217,185 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Авторадиатор" (г. Мариуполь, Донецкая обл.) производит автомобильные радиаторы для грузовых автомобилей, а также предоставляет услуги населению по изготовлению и ремонту всех видов радиаторов для легковых автомобилей.

ОАО "Авторадиатор" входит в состав ОАО "Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Номенклатура выпускаемых радиаторов в настоящее время составляет 35 модификаций. Завод производит гамму радиаторов к автомобилям КрАЗ, МАЗ, КАМАЗ. Кроме того, выпускает радиаторы к автомобилям КАЗ, «Колхида», Газель, автобусам ЛАЗ, тракторам ЮМЗ, МТЗ, каткам дорожным Ду-50А, КДС-1, СШ-25, автопогрузчикам - 41001, автодрезинам 1164, отопительные системы к большегрузным автомобилям.